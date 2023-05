Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir stärken Mädchen“ ist der Name eines Programms, mit dem die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und die Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern“ die chancengerechte Bildung für Mädchen fördern wollen. Als eine von zehn Schulen in Rheinland-Pfalz nimmt das Paul-von-Denis-Gymnasium in Schifferstadt mit einem Projekt teil, das Mädchen tüfteln und an den Lötkolben lässt.

Obwohl Mädchen heutzutage die ganze Vielfalt der Berufe offensteht, gelten viele Berufsfelder noch als typisch weiblich oder männlich. Gerade für