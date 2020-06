Viele berufstätige Eltern sehen den Kita-Alltag herbei. Der eingeschränkte Regelbetrieb wird aktuell unterschiedlich umgesetzt. Doch es kann gelingen, möglichst vielen Eltern und Kinder gerecht zu werden. Wie? Ein Beispiel aus Schauernheim.

Schnelle Reaktionsfähigkeit – eine Eigenschaft, die nicht nur im Sport von Vorteil ist, sondern vor allem im Alltag mit kleinen Kindern. Eltern und Erzieher wissen, was gemeint ist. Schnelles Reagieren wurde in den vergangenen Wochen aber auch von den vielen Kita-Leitungen verlangt – eine Landesverordnung jagte die nächste. Notbetreuungen mussten unter den Vorschriften zum Schutz vor einer Corona-Infektion organisiert werden, es folgten die erweiterten Notbetreuungen und nun der eingeschränkte Regelbetrieb.

„Jede Neuerung hat bei den Eltern immer wieder Erwartungen geweckt – zurecht“, sagt Silke Ludwig. Die vergangenen Wochenenden verbrachte die Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte Sonne, Mond und Sterne in Schauernheim mit viel Organisationsarbeit. Sie hätte sich oft gewünscht, dass den Einrichtungen bei den jeweiligen Lockerungen und Veränderungen ein größerer Zeitraum für die Umsetzung zugesprochen worden wäre. „Auch waren Bedingungen oft nicht klar definiert, wie etwa die Voraussetzungen bei den Eltern für einen Notbetreuungsplatz“, sagt Korinna Thomsen vom Elternausschuss (EAS). Und Silke Ludwig ergänzt: „Für uns waren das immer wieder komplett neue Situationen, auf die wir uns einstellen mussten.“

Es mussten also schnelle Entscheidungen getroffen werden – und die sind dann nicht immer optimal. Als der eingeschränkte Regelbetrieb vor etwa zwei Wochen angeordnet wurde, erwog der Träger zunächst, einen Drei-Wochen-Rhythmus einzuführen. Jedes Kind sollte wieder in die Kita kommen dürfen, doch die Vorschriften erlaubten dies nur mit reduzierter Anzahl der Kinder. „Wir hatten da schon Bauchschmerzen, denn wir wussten, das lässt sich mit dem Betreuungsbedarf für Kinder berufstätiger Eltern schlecht vereinbaren“, berichtet Silke Ludwig. Ihre Bedenken waren begründet, denn die entsprechenden Reaktionen der Eltern ließen nicht lange auf sich warten.

Gewagt, aber erfolgreich

Da kam der EAS – als Schnittstelle zwischen Kita-Team und Eltern – ins Spiel. „Wir dachten, dass das doch auch anders gehen muss“, sagt Elternausschuss-Vorsitzender Melf Thomsen. Schon zuvor bei Gesprächen mit den Eltern habe sich herauskristallisiert, dass vielen zwei bis drei Tage Betreuung in der Woche immens helfen würden, eine wochenweise Betreuung hingegen kaum jemanden. „Da haben wir vom Ausschuss beschlossen, den Bedarf der Eltern und die Bedingungen genau zu erfragen, und zwar mit einer detaillierten Online-Abfrage“, erzählt Melf Thomsen.

Für einen Laien wäre das ein gewagtes Angebot, doch Korinna Thomsen und ihr Mann sind vom Fach. Sie arbeitet im Bereich Marketing- und Hochschulkommunikation, Online-Abfragen sind für sie kein Neuland. Dennoch – Kita-Leiterin Silke Ludwig gibt zu: „Bei dem Vorschlag hatte ich zunächst viele Fragezeichen in den Augen.“ Doch Spontanität und Aufgeschlossenheit bei Neuem haben sie schon öfters weitergebracht. Auch der Träger – in persona Pfarrer Wolfram Kerner von der evangelischen Gemeinde Schauernheim – war mit an Bord.

In Windeseile stellte die Leiterin mit dem EAS über 20 Fragen für die Online-Abfrage zusammen. Mit diesen wurden unter anderem die Arbeitssituationen wie zum Beispiel Kurzarbeit und Arbeitszeit, persönliche Umstände bei der Kinderbetreuung und die gewünschte Betreuungszeit abgefragt. Dank des gut gepflegten E-Mail-Verteilers konnten alle Eltern erreicht werden. Über das Pfingstwochenende wertete das Ehepaar Thomsen gemeinsam mit einem weiteren Paar aus dem EAS die Daten aus und kategorisierte die Bedarfe. Dabei wurden fünf Gruppen herausgearbeitet, die unterschiedlich lang und an verschiedenen Wochentagen betreut werden – die längste Betreuungszeit ist von 8 bis 16 Uhr.

Eltern sind dankbar

Am Pfingstmontag konnte die Auswertung der Kita-Leitung übergeben werden und schon am Tag drauf wurde die Aufteilung mit dem Kita-Team beraten und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Denn: Das ist derzeit nicht vollzählig. Vier Vollzeitkräfte von 19 Erziehern und Erzieherinnen sind nicht voll einsatzfähig, weil sie zur Risikogruppe gehören. Dennoch ist es gelungen, für alle 87 Kinder, die sonst in drei Kita-Gruppen und einer Hortgruppe aufgeteilt sind, eine regelmäßige Kindergartenzeit einzurichten. „Auch Eltern, bei denen ein Teil zu Hause ist, können ihre Kinder zwei Vormittage in der Woche in die Kita schicken“, berichtet Korinna Thomsen. So gut wie alle Betreuungswünsche seien erfüllt worden. „Das ist aber nur möglich gewesen, weil die meisten Eltern wirklich nur ihren absolut notwendigen Betreuungsbedarf angemeldet haben“, sagt Melf Thomsen. „Und weil Kita-Team, Eltern und Träger so engagiert zusammengearbeitet haben“, ergänzt Silke Ludwig.

Das Ehepaar Thomsen hofft, dass künftig alle Träger vom Land besser auf solche Krisen und die damit einhergehenden Herausforderungen gleichermaßen vorbereitet werden – zum Beispiel mit der nötigen Software und den entsprechenden Schulungen. „Es wird ja viel Geld in die Digitalisierung investiert“, sagt Korinna Thomsen.

Die ersten Tage im eingeschränkten Regelbetrieb verliefen entspannt. Aber das Beste sei, „dass die meisten Eltern sehr dankbar waren“, meint die Kita-Leiterin, und das Ehepaar Thomsen nickt. Seit dem Lockdown arbeiten die Eltern von zwei Kindergartenkindern im Homeoffice. „Wir wissen, wie schwierig das ist – für Eltern und für Kinder“, sagt Korinna Thomsen. Das habe alle motiviert, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Und nur so konnte so schnell auf die Landesverordnung reagiert werden.