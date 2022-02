Trotz Corona-Einschränkungen: Die Schifferstadter Flüchtlingsinitiative Team 31 weist darauf hin, dass nach pandemiebedingter Pause seit kurzem wieder ein kostenloser Deutschkurs A1 für Anfängerinnen und Anfänger angeboten wird. Andrea Hinz und Uschi Reimer unterrichten dabei in zwei Parallelgruppen mit unterschiedlichem Lerntempo.

In beiden Gruppen sind noch Plätze frei. Der Unterricht für die Migranten findet montags und donnerstags von 8.30 bis 10.15 Uhr im Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstraße 16, statt. Es gilt bis auf weiteres die Regelung 2Gplus. Auch Geboosterte müssen sich testen, dürfen dann allerdings am Platz die Maske abnehmen, heißt es weiter. Interessierte melden sich an bei Andrea Hinz, Telefon 0151 22376133, oder E-Mail an ahischi@web.de.

Darüber hinaus bieten die Ehrenamtlichen des Vereins Team 31 nach eigenen Angaben weiterhin individuelle Unterstützung beim Deutschlernen an, insbesondere bei der Vorbereitung auf die Deutschprüfungen aller Sprachniveaus. Die Unterstützung erfolge je nach Absprache einzeln oder in Kleingruppen und könne sowohl persönlich als auch online durchgeführt werden. „Wir sind stolz darauf, dass wir Deutschlernende auch während der Pandemie begleiten und erfolgreich auf ihre Prüfungen vorbereiten konnten“, berichtet Carolin Kremer-Ebenau, die das Team der Sprachlernbegleiter koordiniert. Interessierte können Kontakt zu ihr aufnehmen unter der Telefonnummer 0160 93927631 (auch per WhatsApp), oder E-Mail an carolin.kremer@t-online.de.