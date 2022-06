Diebe haben mehrere Baugeräte von einer Baustelle Am Gewerbering in Dudenhofen gestohlen. Die Tat soll in der Zeit zwischen Freitag, 24. Juni, 16 Uhr, und Montag, 27. Juni, 7 Uhr, passiert sein. Laut Polizei brachen die Täter eine Eisenkette am Absperrgitter auf und gelangten so auf die Baustelle. Sie entwendeten zwei Lkw-Kennzeichen. Aus einem Container, den sie aufbrachen, nahmen sie zwei Vibrationsverdichter, eine Schneidemaschine, einen Baustrahler, ein Kernbohrgerät sowie eine Tauchpumpe mit. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei zirka 6250 Euro.