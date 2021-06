Bei der geplanten Tankstelle in der Industriestraße wurde der nächste Schritt in Richtung Realisierung eingeleitet. Nachdem der Ortsgemeinderat im Juni vergangenen Jahres den Aufstellungsbeschluss gefasst hatte, soll nun der Entwurf des Bebauungsplans angenommen werden. Damit verbunden ist auch die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange, die gegen dieses Bauvorhaben Einwände vorbringen können. Ralf Münch vom Planungsbüro MVV-Regionplan hat einen Planentwurf ausgearbeitet und diesen dem Bau- und Grundstücksausschuss vorgestellt. Die künftige Tankstelle mit dem Betreiber Eni (Agip) werde auf der rund drei Hektar großen Fläche Tankinseln sowohl für Pkw als auch Lkw anbieten. Angegliedert sei eine Waschstraße für Pkw sowie ein Verkaufsraum und ein Freisitz. Eingerahmt werde das Gelände mit Grünflächen. Für das versiegelte Gelände werden Ausgleichsflächen im Woog geschaffen. Der Bauausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat, in der nächsten Sitzung dem Planentwurf zuzustimmen.bmx