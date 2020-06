Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstag gegen 23.15 Uhr eine Tankstelle in der Mannheimer Straße überfallen. Der Täter bedroht eine 33-Jährige Mitarbeiterin laut Polizei augenscheinlich mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Als die junge Frau der Aufforderung nachkommen wollte, löste ein akustischer Alarm aus. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug der dunkle Kleidung und war maskiert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.