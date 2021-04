Nach vier Jahren ist die protestantische Kirche in Limburgerhof wieder „ganz“: Der Tambour, der charakteristische Dachaufbau, ist neu erstanden. Das muss gebührend gefeiert werden – bevor es mit der Innensanierung des denkmalgeschützten Gotteshauses weitergeht.

„Der Tambour ist wieder da! Das wollen wir feiern.“ Aus der Einladung zu den Einweihungs-Gottesdiensten am 25. Oktober und den „Schnupper-Gottesdiensten“ am 11. und 18. Oktober spricht die Freude der Pfarrer und der Gemeinde. Und tatsächlich: Das ganz besondere Bauteil hat offensichtlich den Limburgerhofern gefehlt, haben die beiden Geistlichen Martina Kompa und Martin Grimm festgestellt: durch den Zuspruch und das Interesse der Bürger, aber auch die Spendenbereitschaft.

Kirche ist außen saniert

Vier Jahre sind vergangen seit dem unerwarteten Abriss des alten Tambours, der baufällig geworden war, und der Fertigstellung des originalgetreuen Nachbaus, für den die vielen bunten originalen Fensterscheiben wieder verwendet werden konnten. Dazu ist die Außensanierung der Kirche unter Leitung von Architekt Sebastian Metz abgeschlossen, sie strahlt in neuem Weiß, die Fenster in aufgefrischten Farben.

„Viel Geduld“ mussten alle aufbringen, sagt Martina Kompa. Am Ende verschob sich die für Ende August angepeilte Einweihung noch um fast zwei Monate, weil die Arbeiten auf dem Dach sehr aufwendig waren. Es brauchte beispielsweise eine besondere Konstruktion, um den Tambour auf dem Dach zu verankern. Doch es hat sich gelohnt, sagen die Pfarrer – was ein Blick ins Innere der Kirche bestätigt. Der Altarraum, bisher unter der provisorischen Holzplatte auf dem Dach eher im Dunkeln, wird nun wieder erhellt, das wechselnde Farbenspiel je nach Lichteinfall belebt die Wände, der Innenraum der Kirche wirkt deutlich heller.

Bald soll die Baustelle im Inneren folgen

Noch im „Rohbau“ ist das Mauerband unterhalb des Tambours im Inneren. „Das wird bei der Innensanierung mitgemacht“, erläutert Martin Grimm. Und für Martina Kompa macht das deutlich, „dass es weitergeht, und zwar bald“. Die Pfarrer hoffen, Ende 2021 mit den Innenarbeiten anfangen zu können. Dann werden unter anderem die Wände weiß gestrichen, der Boden saniert und die Elektrik erneuert sowie ein Behinderten-WC eingebaut.

Preis für erfolgreiches Fundraising

629.000 Euro waren für die gesamte Außensanierung kalkuliert, allein für den Tambour 230.000 Euro. Dessen Wiederaufbau war Voraussetzung für Zuschüsse. Und auch das Spendenziel von 60.000 Euro wurde fast erreicht. Eine Belohnung für das eifrige Spendensammeln gab es gerade: Beim ersten Fundraising-Preis der Evangelischen Kirche der Pfalz hat die Kirchengemeinde Limburgerhof am Dienstagabend den ersten Preis für ihr Projekt „In deinem Lichte sehen wir das Licht“ erhalten. Neben einem symbolischen Öllämpchen freuen sich die Limburgerhofer über ein Preisgeld von 1500 Euro. „Wir freuen uns natürlich sehr über diesen Preis. Er ist eine Anerkennung für den Einsatz aller Beteiligten“, sagt Pfarrerin Martina Kompa.

Noch Fragen?

Festgottesdienste am Sonntag, 25. Oktober, 10 Uhr (ausgebucht) und 15 Uhr. Der Gottesdienst wird im Internet übertragen, aufgezeichnet und am Samstag, 31. Oktober, 19.30 Uhr, sowie Sonntag, 1. November, 8.30 Uhr, im Offenen Kanal gesendet. Teilnahme in der Kirche nur mit Anmeldung. Außerdem „Schnupper-Gottesdienste“ an den Sonntagen, 11. und 18. Oktober, 10 Uhr, ebenfalls mit Anmeldung: Pfarrerin Martina Kompa, Telefon 06236/60997, E-Mail pfarramt.limburgerhof.2@evkirchepfalz.de.