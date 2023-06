Beim Talentcampus, einem Angebot für kreative Jugendliche im Rhein-Pfalz-Kreis, geht es in diesem Jahr erneut um das Thema „Streetart“. Damit knüpfen die Veranstalter nach eigenen Angaben an das erfolgreiche Konzept des vergangenen Jahres an.

Das Jugend-Kultur-Festival, das im Limburgerhofer Jugend- und Kulturzentrum stattfindet, ist dabei ab 31. Juli in mehrere Workshops unterteilt wie Graffiti, Streetdance, Rap und Poetry-Slam, DJ und Veranstaltungstechnik, Straßentheater und Film. Der Abschluss ist am 11. und 12. August im Rahmen des „Summer im Park“, ebenfalls in Limburgerhof.

Der zweite Block startet am 21. August mit dem Ziel, das Programm für Jugendliche auf dem Burgunderplatz für das Limburgerhofer Straßenfest zu gestalten. Laut Veranstalter handelt es sich beim Talentcampus um ein kostenfreies Angebot aus dem Programm „Kultur macht stark“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, sowie um ein Kooperationsprojekt zwischen der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises, dem Jugend- und Kulturzentrum Limburgerhof und weiteren Partnern. Nähere Informationen und Anmeldung gibt es im Netz unter www.vhs-rpk.de und http://jukuz-limburgerhof.de/.