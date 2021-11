Am Nachmittag oder frühen Abend des Donnerstags sind Einbrecher in ein Haus in der Mechtersheimer Schubertstraße eingedrungen. Laut Polizei sind die Täter zwischen 16.15 und 19.30 Uhr über eine rückwärtig gelegene Gartenmauer geklettert und haben ein Fenster in einem sichtgeschützten Bereich aufgehebelt. Aus dem Haus wurde nichts gestohlen, da die Täter wohl gestört wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.