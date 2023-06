Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir kommen gerne hierher, denn hier ist immer was los“, sagen Maria Weber und Gertrud Rietz . Warum es den beiden Mittsiebzigerinnen in der Tagespflege im Mühlweg 56 so gut gefällt, können Besucher am Tag der offenen Tür am 27. August herausfinden.

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens wird dort von 11 bis 15 Uhr vorgestellt, was in der Tagespflege der ökumenischen Sozialstationen Limburgerhof und Schifferstadt