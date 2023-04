Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Haben Sie in dieser Woche frei und gönnen sich ein gutes Frühstück? Oder halten Sie nach den Festessen an Weihnachten schon Diät? Egal wie – eine Eierspeise geht doch immer. Gerade am bundesweiten Tag des Rühreis. Ja, den gibt es. Dazu haben wir eierlei Wissenswertes gesammelt.

Warum heute bundesweiter Tag des Rühreis ist? Weil er Sven Giese noch gefehlt hat im Reigen der Essens-Feiertage. Es gibt schließlich auch einen Internationalen Tag des Himbeerkuchens.