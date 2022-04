Die Schifferstadter sind stolz auf ihren Goldenen Hut. Und das Artefakt aus der Bronzezeit ist auch schon viel in der Welt herumgekommen. Wohin, darüber spricht ein Experte zum Ehrentag des Relikts. Einem Künstler dient es derweil als Inspiration.

Die Schifferstadter Verwaltung ist überzeugt: Auch wenn das Historische Museum der Pfalz in Speyer seit geraumer Zeit keine Dauerausstellung zur Vorgeschichte der Pfalz anbietet und damit auch der Schifferstadter Goldhut nicht zu sehen ist, ist das öffentliche Interesse an diesem einzigartigen Objekt ungebrochen. Deshalb gibt Sammlungskurator Lars Börner zum Tag des Goldenen Huts am Freitag, 29. April, einen Einblick in die verschiedensten „Reisetätigkeiten“ des Huts, von verschiedenen bedeutenden Ausstellungen bis hin zu filmischen Reisen, die den Goldhut bis nach Japan bekannt gemacht haben.

Lars Börner Foto: Stadt Schifferstadt

Martin Eckrich, freischaffender Künstler, hat der Schifferstadter Goldhut auf zwei Reisen nach Ningde in Nordchina begleitet. Begleitet hat er ihn nicht als Ausstellungsobjekt, sondern im Geist und im Herzen. So kam es, dass Eckrich dort eine Tonfigur eines Goldhutpriesters schuf. Darüber wird er berichten und die Plastik dem Heimatmuseum übergeben. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr im Alten Rathaus.