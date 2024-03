„Soziale Ungleichheit und Gesundheit“: Dieser Zusammenhang steht beim diesjährigen Tag des Gesundheitsamts am Dienstag, 19. März, im Mittelpunkt. Dazu veröffentlicht die Kreisverwaltung Videos, die an drei Beispielen aufzeigen, wie sich soziale Ungleichheit auf die Gesundheit auswirkt, wie Armut und Ernährung zusammenhängen, warum sauberes Trinkwasser wichtig für die Prävention von Infektionserkrankungen ist und wie sich Diskriminierung negativ auf die Versorgung von Menschen mit HIV auswirkt. Die Videos werden auf der Website unter www.rhein-pfalz-kreis.de/sozialeungleichheit und den Social-Media Kanälen des Kreises veröffentlicht.

Den Tag des Gesundheitsamts rief das Robert-Koch-Institut am 19. März 2019 erstmals aus, um auf die Arbeit der kommunalen Gesundheitsbehörden aufmerksam zu machen. Der 19. März ist der Geburtstag von Johann Peter Frank, Arzt und Sozialmediziner des 18. Jahrhunderts, der als Begründer des Öffentlichen Gesundheitsdiensts gilt und hier in der Region wirkte. Er war Leibarzt des Fürstbischofs von Speyer und leitete eine medizinische Anstalt in Deidesheim.