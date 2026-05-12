Die CDU Dudenhofen hat eine neue Aktion ins Leben gerufen und möchte damit jedes Jahr am 12. Mai – dem internationalen „Tag der Pflegenden“ – die Arbeit von Personen würdigen, die sich um andere Menschen kümmern. Dafür waren Parteimitglieder am Dienstag beim Kinderhospiz Sterntaler und überreichten nach Angaben vom CDU-Vorsitzenden Clemens Körner 48 Körbe voller Erdbeeren. Die Früchte kamen vom Hof des Parteimitglieds Roni Zürker. Sterntaler-Geschäftsführerin Anja Hermann bedankte sich im Namen aller Pflegekräfte und berichtete über die Aktivitäten und Projekte der Einrichtung, wie den kommenden Tag der offenen Tür mit Sommerfest am 20. Juni. In den kommenden Jahren will die CDU laut Körner dann auf die Arbeit von Hausärzten und deren Teams, Pflegekräften in der Seniorenresidenz und Mitarbeitern von Apotheken aufmerksam machen.