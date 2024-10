Zum Tag der offenen Tür laden die Mitarbeiter der Kläranlage Römerberg (Philippsburger Straße) am Samstag, 12. Oktober, zwischen 14 und 17 Uhr ein. Besucher haben die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und mehr über die tägliche Arbeit in der Kläranlage zu erfahren, wie es von den Veranstaltern heißt. Es gibt wissenswerte Informationen über die biologische und chemische Reinigung des Abwassers, die Bedeutung von Umweltschutzmaßnahmen und den Einsatz verschiedener Technologien vor Ort. Auch Fragen rund um das Thema Abwasserbehandlung und -entsorgung werden beantwortet. In Rheinland-Pfalz wird das Abwasser laut Landesamt für Umwelt in insgesamt 661 kommunalen Anlagen behandelt. Die größten befinden sich in Mainz, Koblenz und Kaiserslautern. Das Abwasser durchläuft in der Anlage mehrere Stationen, bis es als gereinigtes Abwasser wieder herauskommt.