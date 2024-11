Das Gymnasium im Paul-von-Denis-Schulzentrum lädt am Samstag, 9. November, zum Tag der offenen Tür ein. Zwischen 8.30 und 13 Uhr können Kinder in die Welt der Sprachen, Musik, Bewegung, Naturwissenschaften und Technik eintauchen, wie die Schulleitung mitteilt. Thementouren dazu gibt es um 9 und 11 Uhr. Es gibt unter anderem Führungen sowie Experimente und Workshops. Auch die Bläserklassen und der bilinguale Zusatzunterricht in englischer Sprache werden vorgestellt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.