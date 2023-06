Beim Tag der offenen Gartentür in Rheinland-Pfalz und im Saarland öffnen sich am Sonntag auch wieder etliche Pforten im Rhein-Pfalz-Kreis. Alleine sechs Gärten gibt es in Altrip zu bestaunen. Aber auch der Rest der Verbandsgemeinde hat einiges zu bieten.

Altrip

Wer sich für jahrzehntealte Bäume und Sträucher begeistert, der ist bei Claudia Kammer (Wilhelmstraße 23) richtig. Laut Veranstalter gibt es hier außerdem viele neu angelegte Beete mit Lavendel, Rosen und insektenfreundlichen Stauden. Naturnah gärtnern auf kleinem Raum mit Freude für Augen und Magen – das zeigen Elke und Johannes Knöppler (Friedrichstraße 3). Außerdem gibt es hier noch Low-Tec-Elemente zur Wasserversorgung und Frischhaltung, einen Miniteich in Zinkwanne, eine Eidechsenburg, einen Tomatenzaun, Obstbäume und noch vieles mehr. Eckhard Bachert (Römerstraße 1) präsentiert einen kleinen Bauernvorgarten mit großer Linde und Kinderspielbereich an historischem Fachwerkhaus. Dazu gibt es einen efeuverwunschenen Innenhof mit altem Brunnen. Bei Sigrid Harmgart (Berwartsteinstraße 15) erwartet die Besucher ein kleiner Staudengarten mit Teich und Brunnen sowie Trockenbeete, dicht bewachsen mit grünen Raritäten und insektenfreundlichen Pflanzen. Einen großen Teich und darum einen biodivers angelegten Hausgarten samt artenreicher Blühwiese und kleinem Nutzgarten – das zeigen Irmgart und Dieter Neugebauer (Parkstraße 14). Dazu kommt ein naturnah bepflanzter Vorgarten mit Bienenhotel. Eine Glyzinie empfängt die Gäste von Susanne Wolf-Kaschubowski (Bezirksstraße 10). Wer dann den Vorgarten mit dem Naturzaun aus Weiden und integrierter Landart hinter sich lässt, der findet Rosen und Lavendel sowie eine kleine Galerie im Hof.

Neuhofen

Ihren naturnahen, wildromantischen Garten in Waldrandlage zeigen Diethelm Braun und Thomas Lange (Ringstraße 21b). Ein Teich, Sitzecken, Rosen, Stauden, Strauchpäonien und eine Kakteenecke runden das Bild ab. Als Insekten-Oase versteht die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus ihren Garten (Schillerstraße 4; Eingang über die braune Tür in der weißen Wand hinter der Kirche). Zu sehen gibt es Spezialitäten wie Muskatellersalbei, Balkan-Bärenklau, Schnee-Forsythie und Knöpfchenstrauch. Ein „ökologisch gestaltetes Fleckchen Glück“ zeigen laut Ankündigung Waltraud und Alfons Otte (Schillerstraße 22). Konkret: ein vielfältiger und artenreicher ehemaliger Gemüsegarten mit Blüten- und Pflanzenpracht, Obstbäumen, Hecken, Lebensturm, Teich und Holzbackhaus.

Otterstadt

Grüne Vielfalt im Vorhof der Kirche mit Pflanzen des Heiligen Landes gibt es im Bibelgarten der katholische Kirche Mariä Himmelfahrt mit Wein, Feigen, Granatapfel und Olive. Bei Horst Kuhn (Schlittweg 9) darf alles wachsen. Integriert in den Garten sind alte Feldgeräte.

Waldsee

Alois Nieser (Am Brünnel 1) zeigt sein Rosenparadies mit 330 Sträuchern auf rund 800 Quadratmetern. Stefanie und Klaus Zickgraf (Schulstraße 11) geben Einblick in ihren naturnahen Garten an einem ehemaligen Bauernhaus mit grünem Innenhof, Naschgarten, Sitzecken und Hühnerstall. Einen weitläufigen Bauerngarten zeigt Beate Guttenbacher (Grabengasse 15). Zentraler Punkt im Garten von Simone und René Röll (Akazienstraße 20) ist ein Teich, sodass das Areal an einen kleinen Park erinnert.