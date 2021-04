„Tag der offenen Gartentür“ heißt es jedes Jahr im Sommer beim Verband der Gartenbauvereine. Mitmachen können alle, deren Garten interessant gestaltet ist. In Neuhofen sind Waltraud und Alfons Otte sowie Diethelm Braun und Thomas Large mit ihren Gärten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, regelmäßig dabei.

Die Häuser in der Neuhofener Ringstraße besitzen in der Regel begrünte Vorgärten, die sich von den zum Trend gewordenen Schotterwüsten abheben, und nach hinten Rasenflächen. Auf den ersten Blick scheint dies bei Diethelm Braun und Thomas Large nicht anders zu sein. Doch wer das Grundstück betritt, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus: Es wartet eine Sammlung alter Gartengeräte, Werkzeuge und Reklameschilder aus längst vergangenen Zeiten. Blechgießkannen stehen auf dem Boden, an den Wänden lehnen Rechen, Sensen, Harken aus Holz und von den Dachsparren baumeln Töpfe und Siebe aus Omas Küche.

Wer kurz warten muss, bekommt Tipps zur Gartengestaltung

Ein Rundweg führt vorbei an meterhohen Bäumen, Klettergewächsen und Bambus, malerische, wildromantische Sitzecken laden zum Verweilen ein. Seit vielen Jahren schon öffnen Braun und Large ihren Garten für Besucher bei den „Offenen Gärten Rheinland-Pfalz und Elsass“, was dieses Jahr den Corona-Verordnungen zum Opfer gefallen war. „Zum Glück wurden die Maßnahmen ja gelockert, sodass wir wenigstens jetzt bei der Veranstaltung des Gartenbauverbands dabei sein können“, sagt Braun. Natürlich unter bestimmten Bedingungen: Einer der Hausherren empfängt die Gäste, verzeichnet Name, Adresse und Uhrzeit und achtet darauf, dass sich nicht zu viele Menschen im „Urwald“ drängen. Wer kurz warten muss, bekommt tolle Anregungen für den eigenen Garten. Etwa, Spiegel aufzuhängen, um ihn optisch zu vergrößern. Währenddessen schwimmen im Teich ein 20-jähriger Karpfen und etliche Goldfische. „Ihn und die meisten anderen Fische haben wir hier gar nicht eingesetzt“, verrät Thomas Large. „Sie sind von den Enten, die sich hier immer mal wieder die Füße kühlen, eingeschleppt worden.“

Ein riesiger Baum aus Mosaiksteinen

Ein weiterer außergewöhnlicher Ort, „ein ökologisch gestaltetes Fleckchen Glück“ in Waltraud Ottes Worten, befindet sich im ältesten Teil Neuhofens, in der Schillerstraße. Hier stehen die Häuser dicht gedrängt in der typischen Haus-Hof-Bauweise. Die Nummer 22 sticht heraus: Das Haus trägt ein dichtes, grünes Gewand aus wildem Wein, den Eingangsbereich zieren Mosaiken. Hier wohnen unzweifelhaft Künstler, nämlich die Malerin Waltraud und der Kunstlehrer Alfons Otte. Schon im Hof gibt es so viel zu staunen: Die Hauswand entlang rankt sich ein riesiger Baum aus Mosaiksteinen. Waltraud Otte erzählt: „Dafür haben wir ein großes Fest gemacht, alle durften eine Kachel mitbringen, zerschlagen und innerhalb der vorgezeichneten Form ankleben.“

An den Hof schließt sich der Wintergarten an, in dem sich Kakteen und Sukkulenten wohlfühlen und Kräuter zum Trocknen hängen. Ein schmaler, gepflasterter Weg führt über eine Treppe vorbei am Hühnerstall in den Garten. Wobei man eher „die Gärten“ sagen müsste, denn jedes Eckchen ist anders. Hier wachsen Kräuter, Tomaten, Obststauden, aber auch Pflanzen, die den Schatten lieben. Kunst ist natürlich allgegenwärtig – sie hängt von den Bäumen, verziert alte Baumstümpfe, Steingesichter lugen hinter Gegenständen hervor.

Der Garten wächst

Und es soll noch mehr werden. In diesem Jahr nämlich haben sich Ottes vergrößert und gegenüber ein Haus für den Sohn und dessen Freundin gekauft. Und weil „die jungen Leute keinen Garten haben wollten, war es für uns ein Glücksgriff“, freut sich Waltraud Otte. Das Grundstück grenzt genau an den jetzigen Garten an, und was sich hier in wenigen Monaten auf der noch im letzten Jahr öden Grasfläche getan hat, ist erstaunlich: Die Blühmischungen gedeihen in üppiger Farbenpracht; geschwungene Beete sind bereits angelegt, eine Sandsteinmauer ist errichtet, und die Schildkrötenlady hat ein neues Luxusgehege bekommen. Im Insektenhotel summt und raschelt es, und inmitten eines Beetes thront eine leuchtend pinkfarbene Bougainvillée. Eine Besucherin fasst in Worte, was viele denken: „Ein richtiges kleines Paradies, nein – ein großes!“

Ein Trost für neidische Gartenbesitzer: Solche Paradiese entstehen nicht von heute auf morgen. Man muss sich Zeit lassen. Waltraud Otte wohnt immerhin schon seit 1979 hier; ihr Mann Alfons kam elf Jahre später hinzu. Sein Motto für den neuen Garten: „Eine gewisse Unordnung und viele Versteckmöglichkeiten für Tiere. Geplant sind noch ein Gartenhäuschen und viele Stelen, vielleicht aus Stein, aus Holz, wie es sich ergibt.“ Bald hat Otte Zeit – offiziell hat er nur noch wenige Tage als Lehrer zu arbeiten – dann wird er gar nicht mehr zu bremsen sein.