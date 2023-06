In der Verbandsgemeinde Rheinauen sind die Gartenbesitzer offenbar besonders stolz auf ihre grünen Oasen. Denn beim Tag der offenen Gartentür kommen auffällig viele Teilnehmer aus dieser Ecke des Rhein-Pfalz-Kreises. Am Sonntag öffnen sich schon erste Türen, Ende des Monats dann noch mal einige mehr.

Veranstaltet wird der Tag der offenen Gartentür vom Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz. „Waren es beim ersten Tag der offenen Gartentür 2001 noch 21 teilnehmende Gartenfreunde, haben wir in diesem Jahr mit 332 offenen Gartentüren eine Anzahl erreicht, mit der ich nicht gerechnet habe“, sagt Geschäftsführer Roger Marti. Wegen des 100-jährigen Bestehen des Verbands, finde der Tag dieses Jahr an zwei Terminen statt: Am Sonntag, 11. Juni, seien 87 Gärten geöffnet, am 25. Juni könnten 245 Gärten bestaunt werden. Die Gärten sind in der Regel von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Sowohl jetzt am Sonntag als auch zwei Wochen später zu sehen ist der Garten von Diethelm Braun und Thomas Lange in der Ringstraße 21 b in Neuhofen. Es handelt sich um einen naturnahen, wildromantischen Garten in Waldrandlage mit Teich, Sitzecken, Rosen, Stauden, Strauchpäonien, einer Kakteenecke sowie einer Sammlung alter Werkzeuge und Handwerksgeräte. Auch in Waldsee sind zwei Gärten an beiden Terminen geöffnet: Alois Nieser, Am Brünnel 1, gewährt Einblicke in sein Rosenparadies auf rund 800 Quadratmetern mit 330 Sträuchern, Hochstämmchen und Kletterrosen. Auch einen Seerosenteich mit Bachlauf durch den ganzen Garten hat Nieser. Stefanie und Klaus Zickgraf aus der Schulstraße 11 präsentieren ihren naturnaher Garten an einem ehemaligen Bauernhaus. Es gibt einen grünen Innenhof mit Feigen, Kiwi und Weintrauben zu sehen sowie einen Naschgarten, einen Backsteinturm, diverse Sitzecken, einen großen Naturschwimmteich, ein rustikales Gartenhaus und einen Hühnerstall. Sogar eine Bewirtung ist geplant. Und die Zickgrafs bieten außerdem selbstgemachte Gartendeko und Fruchtaufstriche an.

Die meisten Gartenbesitzer zeigen ihre Gärten allerdings nur am 25. Juni: In Altrip öffnen dann Claudia Kammer in der Wilhelmstraße 23, Elke und Johannes Knöppler in der Friedrichstraße 3, Eckhard Bachert in der Römerstraße 1, Sigrid Harmgart in der Berwartsteinstraße 15, Irmgart und Dieter Neugebauer in der Parkstraße 14 und Susanne Wolf-Kaschubowski in der Bezirksstraße 10 die Türen. In Dudenhofen sind Andrea und Thomas Keller dabei. In Neuhofen kann außer dem Garten von Diethelm Braun und Thomas Lange auch der Garten der katholischen Kirche St. Nikolaus gegenüber der Schillerstraße 4 sowie das „ökologisch gestaltetes Fleckchen Glück“ von Waltraud und Alfons Otte in der Schilllerstraße 22 besucht werden. In Otterstadt ist der Bibelgarten an der katholischen Kirche ebenso dabei wie Horst Kuhn mit seinem kleinen Nutz- und Ziergarten im Schlittweg 9. Und in Waldsee gibt es am 25. Juni außer bei Alois Nieser und Familie Zickgraf auch bei Beate Guttenbacher in der Grabengasse 15 und bei Simone und René Röll in der Akazienstraße 20 schöne Gärten zu sehen. Im Kreis Germersheim ist wieder der Schwegenheimer Obst- und Gartenbauverein mit seinem Kräutergarten am Ende der Bahnhofstraße mit dabei.