Der Bioland-Betrieb Klaus Fix aus Rödersheim-Gronau lädt wieder alle Interessierten zum Tag der Artenvielfalt am Sonntag, 16. Juni, auf den Hof ein. Auf dem Programm steht ein Rundgang über die Freiflächen in Rödersheim und die Vorstellung des Solawi-Hofs. Als Gast kommt Holger Schüler, Hundeerziehungsberater und Autor, der über das richtige Verhalten von Mensch und Hund in der freien Natur informieren wird. Beginn: 14 Uhr, Treffpunkt auf dem Parkplatz der Spielvereinigung Rödersheim an der Gönnheimer Straße.