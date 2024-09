Nachdem die Neuauflage des Tabakdorffests im vergangenen Jahr so gut angekommen ist, stand praktisch fest, dass auch 2024 wieder am dritten Septemberwochenende gefeiert wird. Eine neue Attraktion verspricht Spaß für Junge und fitte Ältere.

Auch in diesem Jahr spielt sich alles zentral im Umfeld von Gretel- und Uchizy-Platz ab. Eröffnet wird das Tabakdorffest am Freitag, 18.30 Uhr, mit einem Auftritt der Grundschul-Kinder und anschließendem Fassbieranstich. Live-Musik kommt am ersten Festabend von der Band Crush.

Für Samstagnachmittag haben sich die Organisatoren etwas Neues einfallen lassen, wie Jonas Bosch berichtet, der das Fest wieder mit auf die Beine gestellt hat: Von 13 bis 17 Uhr gibt es nämlich einen Rodeo-Wettbewerb auf einer Bullriding-Anlage. Wer am längsten auf dem Bullen bleibt, bekommt einen Preis – wobei es verschiedene Alterskategorien geben soll. Wer es ruhiger mag, für den gibt’s ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen bei den KFD-Frauen im Schulhof. Der Abend gehört dann den Lokalmatadoren von Broken Heart, die ab 19.30 Uhr die Bühne rocken.

Viel Programm an allen Tagen

Der Sonntag beginnt um 10.30 mit einem Weißwurst-Frühstück beim ASV. Ab 11 Uhr liefert die Swingband Harthausen die musikalische Untermalung und es gibt wieder Kaffee und Kuchen bei den KFD-Frauen im Schulhof. Ab 13 Uhr ist Live-Musik angekündigt und um 15 Uhr soll eine Tanzgruppe des Tanz-Treff Thiele auftreten. Um 15.30 werden die Sieger der Dorf-Rallye mit Preisen belohnt: Wer teilnehmen will, kann sich während des Sonntags einen Laufzettel bei der KJG holen. Der Projektchor des MGV hat anschließend um 16 Uhr einen Auftritt. Ganztägig gibt es einen RC-Modellbau-Parcours und Vorführung auf dem Schulhof.

Um 17 Uhr gibt es noch mal Musik: von den Blütenweg-Jazzern. Im vergangenen Jahr sei das Fest nachmittags ausgeklungen, jetzt soll es bis 22 Uhr gehen, sagt Bosch. Im vergangenen Jahr sei der ein oder andere über das frühe Ende etwas enttäuscht gewesen, begründet er die Entscheidung der Organisatoren.

Neu bei den Essens- und Getränkeständen sei die Fischerhütte Mayer und Würtz mit Fischspezialitäten. Am Uchizy-Platz stehen ein Karussell und verschiedene Buden.