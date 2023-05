Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Mir tut leid, was passiert ist.“ Es sind nicht die letzten Worte des Beschuldigten bei der Verhandlung um die tödlichen Messerstiche in Böhl-Iggelheim vom Februar. Doch der junge Mann reagiert spontan auf das, was er am Donnerstag im Landgericht Frankenthal gehört und gesehen hat. Vor allem Ärzte und Polizisten haben das Wort. Und es geht auch um Drachen und merkwürdige Schwerter.

Viele Details darüber, was sich am 20. Februar in der Eisenbahnstraße in Iggelheim abgespielt hat, ergeben die Befragungen einer Reihe von Zeugen vor der ersten Großen