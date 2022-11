Nach dem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang im Brandweg in Lambsheim am vergangenen Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf einen technischen Defekt der Lichtzeichenanlage gefunden. Wie Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage mitteilt, gibt es gegenwärtig auch keine Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung. Ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer war am Vormittag beim Überqueren des unbeschrankten Bahnübergangs von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Befragung eines Zeugen, der hinter dem Unfallopfer fuhr, legt Ströber zufolge nahe, dass die Männer das Lichtsignal übersehen haben.