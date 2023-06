Hochdorf-Assenheim. Die Polizei sucht einen weiteren Zeugen, der am Freitag, 26. Mai, bei dem Unfall in Hochdorf-Assenheim dabei gewesen sein soll, bei dem ein 18 Monate altes Kind tödlich verletzt worden ist. Im Laufe der Ermittlungen ergaben sich den Beamten zufolge konkrete Hinweise auf den Fahrer eines dunklen oder grauen Vans der Marke Opel, der an diesem Morgen zwischen den Autos zweier Frauen, die als Zeuginnen bekannt sind, gefahren war. Dieser Fahrer sei nach dem Unfall ausgestiegen und in Richtung Unfallstelle gelaufen. Die Polizei bittet ihn, sich bei der Staatsanwaltschaft in Frankenthal oder der Inspektion Schifferstadt (Telefon 06235 4950) zu melden. Der Unfall ereignete sich um 8.45 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Am Böhler Pfad beim Abbiegen eines Transporters. Die Staatsanwaltschaft hatte an jenem Freitag mitgeteilt, das Kleinkind habe mitten auf der Straße Am Böhler Pfad gestanden, als der Transporter eingebogen sei. Der Fahrer, der laut Zeugen nicht zu schnell gewesen sein soll, gab an, das Kind nicht gesehen zu haben. Es erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.