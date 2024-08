„Swinging Schifferstadt“ findet am Freitag, 2. August, 19.30 bis 22.30 Uhr, in der Innenstadt statt. Aus diesem Grund muss laut Stadtverwaltung die Kirchenstraße von 18 bis etwa 24 Uhr gesperrt werden. Die Vollsperrung hat auch Auswirkungen auf die Raiffeisenstraße, die Kleine Kapellenstraße und den Marktplatz, da die Straßen in dieser Zeit nicht angefahren werden können. Die Große Kapellenstraße und Bäckergasse sind bis zur Straßensperrung Einmündung Kirchenstraße beziehungsweise Kleine Kapellenstraße befahrbar.