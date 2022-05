Freundlichkeit liegt ihnen in den Genen: Die Palzwannerer können nicht anders, wenn jemand Hunger und Durst leidet, als zu helfen. Am Vatertag grillen sie wieder am Rheindeich bei Waldsee – und Gäste jedes Geschlechts sind ihnen willkommen.

Feste Feiern ist wie Radfahren: man verlernt es nicht, und die Waldseer Palzwannerer schon gar nicht. An Christi Himmelfahrt lädt die lustige Truppe ab 10 Uhr wieder zum Vatertagsgrillen am roten Deichhäuschen neben der Altrheinklause ein. Gegen Mittag gibt’s Live-Musik von Aspen Eve unplugged. Auf den Grill kommen Steak, Bratwurst und Feuerwurst. Außerdem haben die acht Männer, wie Volker Knörr verrät, ihre Goldvorräte aufgelöst, um Frittierfett für die Pommes zu besorgen. „Suppe des Tages ist in diesem Jahr Bier“, erklärt Nico Harmann bierernst, „Pandemiebedingt nicht im Teller sondern in der Flasche serviert.“

Seit 2011 gibt es das Vatertagsgrillen. Ursprünglich war das gar nicht so geplant, denn eigentlich wollten die Palzwannerer am Vatertag nur für sich selbst ein bisschen grillen und Musik machen, doch Radler und Spaziergänger, die vorbeikamen, hätten sich da gerne angeschlossen. So wurde es ab 2012 ein Vatertagsgrillen mit Live-Musik für alle, die sich einfach dazusetzen möchten. Ein Teil des Erlöses von Getränke- und Speisenverkauf sowie der Spenden wird für einen sozialen Zweck gespendet.

Hauptpreis und Trostpreis: ein Bier

Dieses Jahr ist der katholische Kindergarten an der Reihe. Da sich die Palzwannerer mit ihrer Aktion im „verrückten elften Jahr“ befinden, soll es dieses Jahr ein Glücksrad geben. Hauptpreis ist ein Bier und Trostpreis ist auch ein Bier. Diese Idee ist den Palzwannerern spontan beim Pressegespräch gekommen – ohne Gerstensaft. Apropos Pressegespräch: das mit den Palzwannerern ist inzwischen schon legendär. Die Männer bauen am Stenner Brückel einen Tisch mit einer Brotzeit auf und schleppen Kühltaschenweise erfrischende Getränke und die dazu passenden Dubbegläser und – warum auch immer – in diesem Jahr zusätzlich ein Glas eingelegte Knoblauchzehen herbei und fangen an, aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Während André Netter noch mit der Wurstdose und dem Dosenöffner kämpft – nach einem Unfall, bei dem eine Wurstdose, ein Messer und ein Daumen beteiligt waren, ist die Variante sicherer – berichten die anderen über das erste Fest nach der Pandemie-Pause in Billigheim-Ingenheim. Solche Feste beginnen meist damit, dass die Männer ganz brav, aber gut gelaunt an einem Tisch sitzen. Dieses spezielle Fest endete damit, dass einer der Palzwannerer von der Bühne fiel – fortan der Ingenheimer Fenstersturz genannt –, ein anderer ungefragt aber mit viel Begeisterung einen Dampfnudelstand übernahm und die Security die Palzwannerer am folgenden Tag mit Handschlag begrüßte.

Palzwannerer haben die Spendierhosen an

Wandern waren wir auch ein bisschen“, trägt Sven Thönnes zur Ehrenrettung bei, während einige der Kollegen fasziniert zuhören. Ihnen waren die Details entfallen. Das irritiert: Bisher berichteten die Männer davon, dass sie sich gelegentlich im Wald beim Wandern verlaufen. Sollten sie inzwischen schon auf Weinfesten die Orientierung verlieren?

Auf weiteren Touren spendierten sie einer Frauenwandergruppe Kaffee und Kuchen, der heute immer noch da steht, denn die Damen hätten lieber Schorle und Schnaps gehabt. Volker Knörr bewarb sich als Traktorfahrer und wartet heute noch auf ein Vorstellungsgespräch. Über einen Winzerbetrieb fielen die hungrigen und meist sehr durstigen Palzwannerer wie Heuschrecken her. Lustig ist es bei den Touren wohl immer und je später der Abend, desto verrückter die Ideen. Dabei spielt ein Pinguin eine nicht unwichtige Rolle. Das erste T-Shirt der Gruppe hatte einen Pinguin-Aufdruck mit dem Spruch „Nicht schubsen, ich habe ein Joghurt im Rucksack“. Auch auf dem selbstgestalteten Logo der neuen Palzwannerer-Shirts ist ein kleiner Pinguin.

Tätowierer gesucht für Pinguin am Popo

„Und wenn wir nachts auf einer unserer Touren einen Tätowierer gefunden hätten, hätten wir alle schon einen Pinguin auf dem Popo“, beteuert Simon Schneider. Über Fronleichnam sind die Palzwannerer bei Cochem an der Mosel unterwegs. Da ließe sich doch bestimmt war arrangieren, denn die Jungs sind nicht zu übersehen und -hören. Wenn das mit dem Tattoo klappen würde, dann hätten wir 2023 ein super Bild für die Ankündigung des Vatertagsgrillen.