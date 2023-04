Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Netto-Markt in Otterstadt soll vergrößert werden, damit die Ware den Kunden besser präsentiert werden kann. Der Wunsch ist jedoch mit zahlreichen Hürden verbunden.

In der Altrheingemeinde Otterstadt mit rund 3500 Einwohnern und mehreren Campinggebieten in der Umgebung gibt es zwei Supermärkte: den Ottermarkt in der Ortsmitte und den Netto-Markt am Ortsrand.