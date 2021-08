Der geplante Netto-Markt in Böhl kann wohl gebaut werden. Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hat eine Normenkontrollklage der Interessengemeinschaft Böhl Ost III abgewiesen, die das Projekt vorübergehend gestoppt hatte. Doch ein bisschen Hoffnung haben die Aktiven noch.

Es ist ein langer Kampf. Seit rund vier Jahren wehrt sich die Interessengemeinschaft (IG) Böhl Ost III vehement gegen die Pläne des Regensburger Investors Ratisbona, einen Netto-Markt an der Lessingstraße, am Ortsrand von Böhl zu errichten. Sie konnte allerdings nicht verhindern, dass die Gemeinde Böhl-Iggelheim einen Bebauungsplan für das Projekt beschloss. Prinzipiell erachtet die IG einen weiteren Supermarkt in Böhl-Iggelheim für unnötig, da der Ort bereits jetzt überversorgt sei. Ihre Hauptkritikpunkte: Verkehrsanbindung, Lärm und Entwässerung. „Von unserer Seite kamen mehrere Einsprüche, aber kein einziger ist richtig diskutiert worden“, sagte IG-Mitglied Herbert Bender im April 2019. Die IG fühlte sich vom Gemeinderat nicht ernst genommen.

Baugenehmigung ruht bei der Kreisverwaltung

Jüngst landete der Streit vor Gericht, die Interessengemeinschaft hatte eine Normenkontrollklage und zusätzlich noch einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz eingereicht, in der sie der Gemeinde bei der Genehmigung Verfahrensfehler vorwirft. Seitdem hätte das Projekt ruhen sollen. Die Rodungsaktion des Investors auf dem Gelände im Frühjahr hätte nicht erfolgen dürfen, da noch keine Baugenehmigung vorlag. Sonst ist bis jetzt auf dem Gelände noch nichts geschehen. Die Baugenehmigung, die seitens der Gemeinde Böhl-Iggelheim abgeschlossen ist, ruht bei der Kreisverwaltung, solange über die Normenkontrollklage noch nicht entschieden ist. Das ist nun geschehen. Sowohl Eilantrag als auch Normenkontrollklage wurden am 10. Juni abgelehnt.

Bei der Interessengemeinschaft ist die Enttäuschung nun groß. Zurzeit sei man noch mit den Rechtsanwälten in Diskussion, ob man dagegen eine Beschwerde einlege, da dieses Urteil nach Ansicht der IG doch einige Mängel aufweise, die ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts nicht haben dürfe, schreibt IG-Mitglied Christiane Fulford auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Argumente für IG teils nicht nachvollziehbar

Konkret nennt die Interessengemeinschaft folgende Punkte: Im Urteil werde davon ausgegangen, dass der schon bestehende Penny-Markt nicht zu Fuß oder dem Rad erreichbar sei. Zählungen hätten ergeben, dass nur etwas über die Hälfte der Marktbesucher mit dem Auto gekommen seien. Ferner stelle das Urteil Verkehrsprobleme zwischen Fußgängern und Radfahrern sowie Pkw und Lkw beim projektierten Netto-Markt als irrelevant dar, obwohl Investor Ratisbona diese öffentlich anerkannt hätte. Außerdem sei laut Urteil nicht mit einer Zunahme der Verkehrslärmbelastung zu rechnen. Das ist für die IG nicht nachvollziehbar.

Weitere Ungereimtheiten gebe es bezüglich der Entwässerungsproblematik, ökologische Aspekte würden gar nicht berücksichtigt. Letztlich könne die Interessengemeinschaft auch den Nachweis für die Notwendigkeit eines weiteren Lebensmittelmarktes nicht nachvollziehen. Im Urteil wird aufgeführt dass ein Lebensmittelmarkt in der Ortsmitte nicht mehr existiert. „Die Gründe für dessen Schließung werden nicht hinterfragt. Aufgrund Nachfragemangel war dieser nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben und hat daher geschlossen“, argumentiert die IG.

Bürgermeister froh über Entscheidung

Bürgermeister Peter Christ (CDU) dagegen ist froh über die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts: „Es zeigt, dass das Verfahren, so wie wir es gemacht haben, aus Sicht des Oberverwaltungsgerichtes in Ordnung war und keine Mängel aufweist.“ Die Gemeinde habe nichts mehr an dem Projekt zu tun. Wenn die Genehmigung von der Kreisverwaltung vorliege, könne Ratisbona bestimmen, wann es losgeht.