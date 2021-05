Corona, das bedeutete auch Anstürme auf Desinfektionsmittel, leere Nudelregale und eine plötzlich stark gestiegene Nachfrage nach Toilettenpapier. Franz-Joseph Mühleisen vom Ottermarkt in Otterstadt berichtet über seine Erfahrungen in Pandemie-Zeiten.

Mühleisen leitet den Supermarkt seit 1975. „Ich denke, das erklärt, warum mich so schnell nichts aus der Ruhe bringt“, sagt der 62-Jährige. Daran hätten auch die vergangenen Monate nichts geändert, erklärt Mühleisen im Hinblick auf die Corona-Krise. „Natürlich war es auch für uns eine Herausforderung. Aber hier in Otterstadt erfahren wir als Markt schon immer einen enormen Rückhalt durch die Gemeinde. Die Kunden waren derart rücksichts- und verständnisvoll, dass wir vieles nicht erlebt haben, was man aus anderen Supermärkten gehört hat“, sagt Mühleisen und verweist auf etwaige Schlägereien um Klopapier, die in anderen Märkten stattgefunden haben sollen.

„Es gab eine Zeit, da haben auch wir hier Klopapier rationiert, eine Packung pro Haushalt war unsere Regel. Das war allerdings mehr eine Vorsichtsmaßnahme, als dass die Otterstädter uns zu diesem Handeln gezwungen hätten“, berichtet der Supermarkt-Leiter. Die Klopapier-Rücklage etwa habe es ihnen ermöglicht, den Einkaufsservice einer Bürgerinitiative stets mit ausreichend Toilettenpapier zu versorgen. Dieser belieferte wiederum kranke und pflegebedürftige Menschen.

Die Engpässe bei Lebensmitteln wie etwa Mehl erklärt sich Franz-Joseph Mühleisen ganz pragmatisch: „Zum einen war die Gastronomie geschlossen, das bedeutetet, dass die Menschen plötzlich keine andere Wahl hatten, als zu Hause zu kochen und zu essen. Zum anderen waren zahlreiche Deutsche zu Hause, die sonst woanders auf der Welt wohnen. Diese Menschen mussten plötzlich mitversorgt werden.“ Die zeitweisen Engpässe bei bestimmten Lebensmitteln haben daher weitaus mehr mit den erschwerten Produktionsbedingungen und dem Zeitdruck als mit Massenhysterie unter den Kunden zu tun, sagt der 62-jährige Supermarkt-Leiter.

„Es braucht keine Krise“

Auf die Frage, wie ihm und seine Mitarbeiter die plötzliche Welle an Wertschätzung gefallen habe, die auch Teil der Corona-Krise war, lacht Mühleisen: „Ich weiß, das können nicht viele in unserer Branche sagen, aber wir als Team haben uns schon vor der Corona-Krise sehr wertgeschätzt gefühlt. Dieses Gefühl vermitteln uns die Kunden jeden Tag, es brauchte keine Krise, um uns das klar zu machen. Dafür sind wir, die wir hier arbeiten, extrem dankbar.“ Es liege sicherlich an der großen Gemeinschaft in Otterstadt, die durch einen unglaublichen Zusammenhalt geprägt sei, sagt Mühleisen. „Hier ist man noch füreinander da, ohne große Worte darum zu machen. Das war vor Corona so, und ist es jetzt noch.“ Als Beispiel nennt Mühleisen zahlreiche Freiwillige, die sich bereits zu Beginn der Pandemie gemeldet hätten, um unentgeltlich im Supermarkt auszuhelfen. „Dieser Gemeinsinn ist es, der uns durch schwere Zeiten trägt, sowohl unter uns Mitarbeitern als auch in ganz Otterstadt.“

Und doch ist es Franz-Jospeh Mühleisen wichtig zu betonen, dass die Krise noch lange nicht vorbei sei: „Wir stecken noch mittendrin. Ich befürchte, dass die Leute durch die Lockerungen illusioniert werden und denken, wir hätten es geschafft und könnten zu unserem normalen Leben zurückkehren.“ Dies könne man etwa auf der Kollerinsel sehen. Mit Sorge habe er zuletzt beobachtet, welche Massen sich dort bei dem schönen Wetter versammelt haben. „Wir in unserem Markt halten uns streng an die Sicherheitsauflagen, aus dem einfachen Grund, dass ich diese für sinnvoll und notwendig erachte. Wir wollen schließlich nicht, dass es bei uns wird, wie etwa drüben im Emsland, wo es einen Corona-Hotspot gibt.