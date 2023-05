Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für eine zweigruppige Kindertagesstätte in Containern an der Heilsbruckhalle will der Ortsgemeinderat Harthausen den Bauantrag stellen. Parallel soll geprüft werden, ob sich das Areal für den späteren Bau einer fünfgruppigen Kita eignet.

Die Wahl etwaiger Standorte für einen Neubau scheiterte bislang an den Preisvorstellungen der Grundstückseigentümer. Deren finanzielle Forderungen erachtet Rainer Schaust (CDU)