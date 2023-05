Mit dem Rettungshubschrauber wurde eine bei einem Sturz verletzte Radfahrerin am Mittwochnachmittag in eine Klinik geflogen. Wie die Polizei meldet, war die 82-Jährige, die in Begleitung einer 74-jährige Radlerin unterwegs war, gegen 14.30 Uhr auf einem Waldweg in der Nähe des Friedwalds in Dudenhofen ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Da ihre Verletzung auf einen Bruch des Sprunggelenks hindeutete, alarmierten die verständigten Rettungskräfte den Hubschrauber.