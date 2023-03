Die starken Windböen am Freitag haben für einige Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Wie die Schifferstadter Beamten in ihrem Bericht am Sonntag mitteilten, musste in Schifferstadt ein Handwerker von der Feuerwehr von einem Hausdach geborgen werden. Der 26-Jährige war den Angaben zufolge in der Selligstraße dabei, ein Gerüst an einem Haus zu sichern, um auf dem Dach arbeiten zu können, als ein Windstoß das Gerüst umstieß. Der Mann konnte ich auf das Dach des Hauses retten – er wurde hierbei leicht verletzt. In Mutterstadt, in der Fußgönheimer Straße, bewirkten starke Windböen, dass ein Gerüst an der Turnhalle der Pestalozzischule sich verbog und schließlich nach vorne kippte. Personen wurden laut Polizei weder gefährdet noch verletzt. Die Feuerwehr baute das beschädigte Gerüst soweit zurück, dass keine Gefahr mehr davon ausgehen konnte. Auch in Rödersheim-Gronau kam es zu einem teilweisen Gerüsteinsturz: In der Hauptstraße vielen Gerüstteile eines Anwesens teils in den dortigen Hof, teils auf die Straße. Weder Personen noch Fahrzeuge kamen zu Schaden.