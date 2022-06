Endlich wieder Gronauer Kerwe – das müssen sich viele gedacht haben, nur so kann sich Reiner Kesselring vom Feuerwehr-Förderverein die vielen Leute erklären. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause war die Feierlust sehr groß, bis zu 30 Prozent mehr Besucher als 2019, schätzt er: „Am Samstag wurden wir fast überrannt, es gab lange Schlangen an den Getränkeständen, aber es blieb friedlich.“ Umso besser, dass die Organisatoren – die Gronauer Feuerwehr und ihr Förderverein, der TuS Gronau, der MG Frohsinn, die evangelische Kita, Familie Gouras vom Restaurant „Zwiwwel“ und der Party-Service Event 09 – auf über 100 Helfer an den Ständen zählen konnten. So konnte auch der starke Regen am Freitag die Stimmung nicht vermiesen. Für die Unterhaltung sorgten an den fünf Kerwetagen DJ Dennis, die Rock Kapelle, die Blaskapelle Assenheim, die Swinging Kids und die Akrobatik-Gruppe des TuS Gronau.