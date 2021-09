In der Carl-Bosch-Straße in Limburgerhof hat sich ein 70-jähriger Autofahrer aus Altrip am Mittwoch eine Strafanzeige wegen Nötigung eingehandelt. Laut Polizei kam dem Mann ein Bus entgegen, der sich bereits in einer Engstelle zwischen geparkten Autos befand und aufgrund seiner Größe nicht nach rechts in eine Parklücke einscheren konnte, um dem Autofahrer Platz zu machen. Das nahm der 70-Jährige zum Anlass, seinen Wagen anzuhalten und dem Bus für 45 Minuten den Weg zu versperren. Erst die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Verkehrssituation auflösen und den Verkehrsfluss wieder herstellen. Die Polizei mahnt angesichts dieses abschreckenden Beispiels gegenseitige Rücksichtnahme und vorausschauendes Fahren an. „Man sollte nicht versuchen, sein Vorrecht mit Gewalt zu erzwingen, sondern auf große und sperrige Fahrzeuge Rücksicht nehmen“, heißt es in ihrem Bericht.