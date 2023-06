Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kennen Sie die Geschichte vom Luftgugger, der in den Otterstadter Altrhein stürzt, oder die vom wilden Jäger, der dem Gewehrfeuer des Hasen durch einen spektakulären Sprung in den Stickelspitzerbrunnen entgeht, ganz zu schweigen von der vom fliegenden Robert, der vom Sturm ins Waldseer „Feindesland“ abgetrieben wird? Irgendwo macht da was klick, oder?

Die Geschichten kennt wohl wirklich fast jeder, aber nicht in dieser Form. Denn diese hier stehen im Büchlein „De Odderstedter Struwwelpeder – Em Hoffmann Heiner sei gschbessische