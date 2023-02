Mehr Elektrofahrzeuge, mehr E-Bikes, mehr Wärmepumpen und so weiter – das führt dazu, dass immer mehr Strom verbraucht wird, auch in Birkenheide. Deshalb möchten „die Pfalzwerke ihr Equipment aufmotzen“, wie Bürgermeisterin Julianne Popp im Hauptausschuss sagte und zwei Vorhaben vorstellte.

Geplant sei der Bau von je einem Umspannpunkt in der Hundertmorgenstraße und im Gumpelseeweg. Da die Flächen, auf denen die Umspannpunkte stehen sollen, der Gemeinde gehören, muss diese zustimmen und eine Dienstbarkeit im Grundbuch eintragen lassen. Die Mitglieder des Ausschusses empfahlen dem Gemeinderat, zuzustimmen.

Kritisch sah dagegen vor allem Bürgermeisterin Juliane Popp ein weiteres Vorhaben der Pfalzwerke, nämlich in der Maxdorfer Straße zwischen den Hausnummern 1 und 23 die vorhandenen Freileitungen für Strom durch Erdkabel zu ersetzen. Das werde generell so gehandhabt, wenn Straßen erneuert werden. Bei der Erneuerung der Maxdorfer Straße, in diesem Bereich, sei das jedoch versäumt worden, erklärte Siegmund Hein (SPD) der Bürgermeisterin. Warum das versäumt worden war, dazu gab es von mehreren Ausschussmitgliedern unterschiedliche Erklärungen. Sie sehe die Notwendigkeit nicht, zudem sehe sie nicht ein, dass die Gemeinde für den Austausch der Leitungen 9000 Euro ausgeben soll, sagte Popp. Dieser Betrag, den die Gemeinde zu den Kosten beisteuern soll, sei sehr günstig, waren sich Helmut Marnet (CDU) und Hein einig. Mehrere Ausschussmitglieder verwiesen darauf, dass Erdkabel weniger störungsanfällig und deutlich leistungsfähiger wie Freileitungen sind, zudem müssten sie seltener ausgetauscht werden. Über Ausgaben, die unter 10.000 Euro liegen, darf eigentlich der Ausschuss entscheiden, doch auf Wunsch von Popp sollen die Mitglieder des Gemeinderats die Entscheidung darüber treffen. Die Mitglieder des Ausschusses empfahlen dem Gemeinderat, der Verlegung zuzustimmen.