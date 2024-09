Die Probleme mit gehäuften Stromausfällen in Lambsheim sollen auf die Tagesordnung einer der kommenden Sitzungen des Ortsgemeinderats gesetzt werden. Das hat das Gremium in seiner jüngsten Zusammenkunft einstimmig beschlossen, nachdem die SPD-Fraktion einen entsprechenden Antrag eingebracht hatte.

Jürgen Böhnlein ( CDU), Mitarbeiter der Stadtwerke Grünstadt, nahm nicht an der Abstimmung teil, weil bei diesem Thema auch sein Arbeitgeber betroffen sei. „Wir sind selbst nicht glücklich damit“, hatte er zuvor im Rat die Reaktion des Stromversorgers, der das E-Werk der Gemeinde übernommen hat, beschrieben. Ortsbürgermeisterin Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU) sagte, man müsse bei diesem Sachverhalt nicht nur die Stadtwerke Grünstadt mit an Bord holen, sondern auch die Pfalzwerke. Sie merkte an, dass bisherige Stromausfälle verschiedener Natur gewesen seien. CDU-Fraktionssprecher Sebastian Dietz schlug vor, sich von den Energieversorgern Zeitpunkte und Ursachen der Stromausfälle nennen zu lassen. SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Lenke hatte in seinem Antrag von einer „unnatürlich hohen“ Anzahl an Stromausfällen in Lambsheim gesprochen. Dies habe Auswirkungen auf Einzelhandel und Industrie. So könne es zum Beispiel zu Server-Problemen kommen.

Konkrete Schäden hat es in diesem Jahr nach einem Stromausfall in der Kita Lambiland gegeben. Dort fielen im Frühjahr Grundwasserpumpen aus, als der Strom weg war. Zudem versagte die Notstromversorgung, was zu einem Wasserschaden im Gebäude führte.