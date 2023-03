Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ortsgemeinde Dudenhofen erhöht am 1. Januar den Strom- und Gaspreis. Das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr beschlossen. Den Vergleich zu anderen Anbietern bräuchten die Werke aber nicht zu scheuen, finden die Verantwortlichen.

Vertragskunden der Gemeindewerke Dudenhofen müssen für Strom 17,07 Cent pro Kilowattstunde mehr bezahlen, die Kunden der Grund- und Ersatzversorgung 19,07 Cent. Gas wird um 7,39 Cent pro Kilowattstunde