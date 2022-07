Stromausfall in der Nacht: Am Freitag ist gegen 1 Uhr in Teilen von Neuhofen und Limburgerhof der „Saft“ weggeblieben. Grund ist nach Angaben der Pfalzwerke Netz AG ein defektes Kabel gewesen, das die Störung im 20-Kilovolt-Netz ausgelöst habe. Je nach Umspannpunkt habe der Stromausfall bis zu einer Stunde gedauert.