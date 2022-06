Am Mittwochabend ist der Strom in mehreren Gemeinden im Frankenthaler Umland ausgefallen. Wie die Stadtwerke Frankenthal mitteilen, gab es in Gerolsheim und Dirmstein ab 19.50 Uhr keinen Strom mehr, gegen 20.15 Uhr waren noch weitere Orte, darunter Bobenheim-Roxheim, von der Störung betroffen. Gemeinsam mit den Pfalzwerken wurde laut Stadtwerken die Ursache für die Flächenstörung gesucht und gefunden. Um 22.30 Uhr waren demnach wieder alle Gemeinden ans Netz angeschlossen.