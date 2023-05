Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die SPD-Fraktion wird vorerst nicht mehr an den Sitzungen der politischen Gremien in Schifferstadt teilnehmen. Sie lehnt es ab, dass ausschließlich in Präsenz getagt wird und nicht digital. Die Bürgermeisterin aber sieht sich an einen Beschluss gebunden.

„Auch nach knapp zwei Jahren Pandemie beschränken sich die Bemühungen der Verwaltungsspitze auf Lüften, Desinfektionsmittel und Plexiglasscheiben. Digitalisierung? Fehlanzeige“,