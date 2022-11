Bei einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Arbeitskollegen in der Schifferstadter Burgstraße erlitt einer der beiden eine Schnittwunde. Laut Polizei verlagerte sich der Streit zwischen einem 26- und 32-Jährigen vom Innenhof eines dortigen Hauses auf die Straße. Im weiteren Verlauf stach dann der 26-Jährige auf seinen Kontrahenten ein, wodurch dieser an Hals- und Schulter verletzt wurde. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Streites ist bisher nicht bekannt.