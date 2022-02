Der Streit zwischen einer Hundebesitzerin und einem Paar, dass in Iggelheim ebenfalls seinen Hund ausführte beschäftigt die Polizei weiter. Die Hundebesitzerin hatte gegenüber der Polizei ausgesagt, dass der Mann, der mit Freundin und Hund Im Steigert unterwegs war, sie gewürgt habe. Das Paar schildert den Fall den Beamten gegenüber ganz anders.

Wie die Polizei zuerst berichtete, war das Paar mit einem nicht angeleinten Hund am vergangenen Donnerstagabend Im Steigert unterwegs. Darüber kam es zum Streit mit einer anderen Hundehalterin. Die hatte der Polizei geschildert, dass der Mann sie im Laufe der Auseinandersetzung am Hals gepackt und kurzzeitig gewürgt habe. Die Polizei suchte Zeugen und gab eine Personenbeschreibung heraus. Das Paar erschien am Folgetag – so schreiben die Beamten in ihrem jüngsten Bericht – von sich aus bei der Polizei in Schifferstadt, um den Fall aus ihrer Sicht zu schildern. Dem Paar zufolge ging der Streit von der Hundehalterin aus. Diese habe das Paar aus einiger Entfernung wegen des freilaufenden Hundes schroff angefahren. Beim Schlichtungsversuch, schreibt die Polizei, beleidigte die Dame das Paar fortlaufend und schlug dem Mann mit der Faust ins Gesicht. Der habe sie zum eigenen Schutz kurzzeitig an den Schultern festgehalten. Als sich das Paar entfernen wollte, wurde es unter Drohungen von der Frau verfolgt. Gegen die Dame wurde laut Polizei nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Zeugen werden weiterhin gesucht: Telefon 06235 4950.