Ein Streit bei einer Schlüsselübergabe für eine Gastwirtschaft ist in der Nacht zum Sonntag eskaliert. Laut Polizeibericht hat sich die Geschädigte mit dem Beschuldigten in der Hauptstraße 40 gegen 1.30 Uhr getroffen und geriet mit ihm in Streit. Daraufhin soll dieser mit Absicht gegen das Auto der Frau gefahren sein, hierbei sei ein Sachschaden entstanden. Dann entfernte sich der Beschuldigte vom Unfallort, konnte aber von den Beamten zu Hause angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der 35-jährige Maxdorfer alkoholisiert war und keine Fahrerlaubnis besaß. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon: 06233 313-0, oder an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237 934-1100, zu wenden. Hinweise können auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de gesandt werden.