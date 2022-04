Zu einem heftigen Streit ist es am Ostermontag im Karpfenzug bei Altrip gekommen. Ein getrenntes Paar und deren neuen Partner wurden sich laut Polizei nicht einig, wer die Gartenparzelle dort benutzen darf. Im Verlaufe des Streits schlugen zunächst die Männer aufeinander ein. Eine der anwesenden Damen mischte sich schließlich ebenfalls in die Handgreiflichkeiten ein, sodass am Ende alle drei Personen leicht verletzt wurden. Die Beamten nahmen am Ende mehrere Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung auf.