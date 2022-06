Zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Verkehrsteilnehmern soll es am Mittwochnachmittag in der Buschgasse in Böhl-Iggelheim gekommen sein. Laut Polizei wartete der Fahrer eines Kleintransporters gegen 16.15 Uhr hinter einem parkenden Auto, um einen entgegenkommenden Bus passieren zu lassen. Der Bus sei jedoch nicht vorbeigekommen, weil der Kleintransporter nicht nah genug am Straßenrand wartete. Es habe sich ein Streit zwischen den beiden Fahrern entwickelt. Irgendwann sei der Fahrer des Kleintransporters ein Stück zurückgefahren, so dass der Bus vorbeifahren konnte. Beim Vorbeifahren sei der Streit erneut ausgebrochen, wobei der Fahrer des Kleintransportes aus seinem Fahrzeug gestiegen sei und den Busfahrer am Unterarm gezogen habe. Als der Busfahrer die Polizei verständigte, sei der andere weggefahren. Der Fahrer des Transporters konnte von der Polizei ermittelt werden. Er bestreitet die Tätlichkeit. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.