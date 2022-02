Krass reagiert hat ein Mann, der mit Hund und Freundin in Iggelheim unterwegs war, im Streit mit einer anderen Hundehalterin. Wie die Polizei berichtet, war das Paar mit einem nicht angeleinten Hund, einem offenbar erst wenige Monate alten Golden Retriever oder Labrador, Im Steigert unterwegs. Darüber kam es zum Streit mit einer entgegenkommenden Hundehalterin. Im Laufe der Auseinandersetzung packte der Mann die Frau am Hals, würgte sie kurzzeitig und drückte sie zu Boden. Er drohte sogar, sie umzubringen und spuckte ihr ins Gesicht. Das Paar entfernte sich in Richtung Forststraße. Die Polizei (Telefon 06235 4950) sucht nun einen zirka 35-Jährigen, 1,80 Meter großen Mann mit kurzen braunen Haaren und roter Jacke mit Fellbesatz.