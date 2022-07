Ein Streit auf dem Parkplatz am Niederwiesenweiher ist am Donnerstagabend, 18 Uhr, eskaliert, Der Anlass war laut Polizei eine Nichtigkeit. Ein 20-Jähriger aus Harthausen wollte aus einer Parklücke fahren. Allerdings versperrte ihm eine 40-jährige Frau mit ihrem Pkw den Weg, da sie auf der Suche nach einem Parkplatz war. Nachdem sich der 20-Jährige hierüber beschwerte, reagierte der 51-jährige Lebensgefährte der Frau äußerst aggressiv und beleidigend dem Heranwachsenden gegenüber. Unvermittelt schlug er dem 20-Jährigen schließlich mehrfach mit der Faust ins Gesicht und dessen Kopf auf die Motorhaube des Fahrzeugs. Als der 19-jährige Begleiter des Harthauseners diesem zur Hilfe eilte, wurde auch er von dem Mann mehrfach geschlagen und getreten. Der Vorfall konnte von Zeugen beobachtet werden. Gegen den 51-jährigen Wachenheimer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert, da ein solches Verhalten auch die charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen in Frage stellen dürfte, wie die Beamten schreiben.