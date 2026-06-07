Ein 23-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Mutterstadt einen 20-Jährigen mit einem Messer verletzt. Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden in der Nacht zu Samstag zunächst nach einem gemeinsamen Abend in der Bleichstraße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte der Ältere das Messer ein und verletzte den Jüngeren am Arm, am Rücken und an den Händen. Anwesende Personen beendeten den Streit. Der Verletzte kam ins Krankenhaus; Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 6. Juni, gegen 0.30 Uhr. Gegen den 23-Jährigen leitete die Polizei ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.