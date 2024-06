Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Freitag gegen 12.30 Uhr am Bahnhof in Böhl-Iggelheim eskaliert. Laut Polizei schlug ein 20 Jahre alter Mann im Verlauf des Streitgesprächs seinem 39-jährigen Kontrahenten mit der Faust auf die Wange. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.